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День ВДВ в режиме онлайн: город гудит
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День ВДВ в режиме онлайн: город гудит 

ngs.ru 30 минут назад
Фото: ngs.ru
Корреспонденты НГС сегодня ведут онлайн-трансляцию праздника — как в его официальной, так и в народной версии.
Мы ждём и ваших фотографий и сообщений с места событий — прислать их можно на почту редакции news@ngs.ru, через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте или в его мобильной версии, а также по SMS или через приложение WhatsApp на номер 8-923-157-0000.
02 авг. 10:00 В 10 часов сегодня начинаются официальные празднования в разных частях города, например, в Центральном парке.
«В программе праздника: спортивные состязания (гири, перетягивание каната, соревнования по стрельбе), мастер-классы по укладке парашютных систем и по сборке-разборке автомата, показательные выступления воинов-десантников, выставки техники и оружия, концерт музыкальных групп и танцевальных коллективов, работа интерактивных площадок. Кроме того, в этот день в парке пройдут показательные выступления патриотических клубов и будет работать полевая кухня», — сообщали в пресс-центре мэрии.
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