Адвокат Бахтина: «Версия об инсульте не подтвердилась» 

Адвокат экс-главы Богучанского района Александра Бахтина опубликовала в своем Instagram информацию о том, что версия красноярского ГУФСИН об инсульте чиновника была не верной.
«На фоне ненадлежащего лечения в условиях содержания под стражей у Бахтина развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, гнойный менингит, отек головного мозга. С учетом тяжелого иммунодефицита это и послужило причиной комы», — написала Дарья Кульшина.
Также стало известно, что адвокат и родственники арестованного чиновника обратились к следствию с разрешением транспортировать его в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии при Минздраве РФ. Решение по этому вопросу пока не принято. Для ускорения процесса Дарья Кульшина и Варвара Бахтина, — супруга, — добиваются личной встречи с руководителем краевого Следственного комитета.