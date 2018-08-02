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Адвокат Бахтина: «Версия об инсульте не подтвердилась»
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Адвокат Бахтина: «Версия об инсульте не подтвердилась» 

360tv.ru 23 минуты назад
Адвокат экс-главы Богучанского района Александра Бахтина опубликовала в своем Instagram информацию о том, что версия красноярского ГУФСИН об инсульте чиновника была не верной.
«На фоне ненадлежащего лечения в условиях содержания под стражей у Бахтина развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, гнойный менингит, отек головного мозга. С учетом тяжелого иммунодефицита это и послужило причиной комы», — написала Дарья Кульшина.
Также стало известно, что адвокат и родственники арестованного чиновника обратились к следствию с разрешением транспортировать его в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии при Минздраве РФ. Решение по этому вопросу пока не принято. Для ускорения процесса Дарья Кульшина и Варвара Бахтина, — супруга, — добиваются личной встречи с руководителем краевого Следственного комитета.
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