Кайса и Кристоффер идут на байдарке по Карелии: В путешествии нужно терпение и шоколад

Пара художников Кайса и Кристоффер Лека (Kaisa, Christoffer Leka) из Порвоо в начале июня отправились за новыми приключениями. Они хотели проплыть на байдарке по российской Карелии

Компанию Кайсе и Кристофферу составляют их друзья Эа и Антти, и изначально они рассчитывали, что путешествие займет примерно два месяца.

Когда «Юле» связалась с путешественниками по телефону, они находились на реке Свирь , которая вьется между Онежским и Ладожским озерами.

«Мы у первого шлюза на реке Свирь, совсем рядом с городом Подпорожье », — рассказывает Кайса Лека.

«Юле»: Как до сих пор проходило путешествие?

Кристоффер Лека: Путешествие проходит на удивление хорошо. Нам повезло с погодой и ветром, в первую очередь с ветром. И нам не пришлось надолго останавливаться в городах.

Кайса Лека: Когда мы были вынуждены сделать паузу, то как раз очень удачно подошли к Петрозаводску , смогли поспать под крышей и немного насладиться городской жизнью.

— Где вы ночуете в путешествии?

Кристоффер Лека: В основном в палатках. Мы находили удобное место на берегу или на какой-нибудь горе и устраивались на ночевку. Антти разводил небольшой костер, у которого мы грелись и сушили вещи.

— Вы сталкивались с какими-то проблемами?

Кристоффер Лека: Нет, ничего экстраординарного, разве что иногда идет дождь, и становится сыро. И еще никуда не денешься от комаров, так что эти неизбежные насекомые — самое суровое испытание в нашем путешествии.

— Сколько вы проплывали за день?

Кайса Лека: С каждым днем мы проплываем все дальше и дальше, наша физическая подготовка улучшается. Сначала довольно часто нужно было идти против ветра, так что нам пришлось притормозить и делать 10-15 километров в день. Вчера мы преодолели 32 километра, и это на сегодня наш рекорд.

Возможно, рекорд скоро будет побит, потому что теперь компания гребет по течению и при попутном ветре.

Самое важное — не сильные руки, а терпение и спокойствие. А еще нужно много есть, рассказывают супруги Лека.

«У нас есть все: от чечевицы и риса до макарон и томатного соуса, а также разные продукты из сои. Все путешествие мы придерживались вегетарианского питания и ели много шоколада».

— Как вас принимали люди, которых вы встречали на своем пути?

Кристоффер Лека: В первой части путешествия нам попадалось очень мало людей. Территории на севере у Белого моря и Выгозера очень мало заселены. Если мы видели одно судно на горизонте в день, это уже было хорошо. Сейчас мы пошли вниз по Свири и начали встречать множество отзывчивых и дружелюбных людей. Все очень охотно нам помогали, если нам что-то было нужно.

Кайса Лека немного говорит по-русски, а большинство из тех, кого компания встречала на своем пути, немного говорили по-английски. В основном удавалось понять друг друга.

Посещение музея водки

Путешествие по карельским рекам было бы довольно однообразным, если бы каждый день они не составляли себе разную программу.

«Сегодня у нас на повестке дня посещение музея водки. Это идея Антти».

Затем они продолжат путь на машине, которая провезет компанию мимо двух шлюзов на Свири. Эти шлюзы построены для более крупных лодок и кораблей. Проходить такие шлюзы на байдарках может быть попросту опасно.

— Когда вы планируете вернуться в Порвоо?

Кристоффер Лека: По плану мы должны прибыть в Санкт-Петербург 1 августа, а там нас подберут. Мы надеемся быть в Порвоо 1 или 2 августа.

Кайса Лека: Сейчас мы очень хорошо следуем нашей схеме, так что надеемся, что на Санкт-Петербург у нас останется несколько дней, чтобы посетить музеи и насладиться множеством кафе и ресторанов, которых в маленьких городках было не так много.

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