Птенцы черного лебедя в одном из парков Цзинаня 

Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань
Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань
Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань