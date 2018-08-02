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Птенцы черного лебедя в одном из парков Цзинаня
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Птенцы черного лебедя в одном из парков Цзинаня 

ИА Синьхуа 29 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань
Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань
Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань
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