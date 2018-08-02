Птенцы черного лебедя в одном из парков Цзинаня

Цзинань , 1 августа / Синьхуа / — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань

Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань

Цзинань, 1 августа /Синьхуа/ — Недавно в парке водно-болотных угодий «Цзиси» Цзинаня, административного центра провинции Шаньдун /Восточный Китай/, в естественных условиях появились на свет 5 птенцов черного лебедя. Фотографии Синьхуа/Люй Чуаньцюань