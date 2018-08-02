Заповедник «Чжалун» — «птичий рай» в провинции Хэйлунцзян

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа / Синьхуа / — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай /. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа

Цицикар /пров. Хэйлунцзян/, 1 августа /Синьхуа/ — Национальный природный заповедник «Чжалун» площадью 210 тыс. га был создан в 1979 году. Он занимает равнину Суннэнь и заболоченные земли в низовье реки Уюйэр на западе провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/. Это место, являющееся ареалом обитания различных редких птиц, включая уссурийского журавля, называют «птичьим раем» и «журавлиной родиной». Фотографии Синьхуа