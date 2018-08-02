Железная маска: кто был самым таинственным узником Бастилии

Железная Маска — под этим именем остался в истории самый таинственный заключенный эпохи Людовика XIV. Все, что достоверно известно об этом человеке, — номер, под которым он числился в Бастилии (64489001). Предположительно, был рожден в 40-х годах XVII века. Содержался в разных тюрьмах. В 1698-ом был окончательно помещен в Бастилию, где и умер.

Исторические сведения

На самом деле, узник № 64489001 носил не железную, а всего лишь бархатную маску. Она должна была скрывать его личность от посторонних, но никак не служить средством пыток (как железная). Даже сами надзиратели не знали, что за преступник носит эту маску. Его таинственность постепенно стала поводом для возникновения многочисленных легенд и домыслов.

Впервые о заключенном в железной маске упоминается в «Тайных записках Персидского двора», изданных в Амстердаме в 1745-ом. Автор записок указывает, что под номером 64489001 в каземате содержался внебрачный сын царственного Людовика XIV и его возлюбленной, герцогини де Лавальер. Он носил титул графа Вермандуа. В заключение попал за пощечину, которую дал своему брату, Великому Дофину.

Эта версия абсолютно не состоятельна, поскольку настоящий граф Вермандуа умер в возрасте 16-ти лет в 1683-ем. До этого он успел принять участие в войне с Испанией , так что времени на столь длительное заключение у него просто не было. Иезуит Гриффе, служивший при Бастилии духовником, записал, что впервые таинственного арестанта привезли в Бастилию в 1698-ом, а умер он в 1703-ем.

Старший брат или близнец Людовика XIV Позднее Франсуа Вольтер высказал предположение, что господином в железной маске мог быть единоутробный брат самого Людовика XIV. Королю не нужны были соперники, поэтому он заключил брата в Бастилию, предварительно обязав того носить на лице маску. Очевидно, именно с этим могла быть связана вся та таинственность, которой окружили этого заключенного. Такую догадку Вольтер высказал в своем произведении 1751 года «Век Людовика XIV».

Анна Австрийская долгое время считалась бесплодной. Затем она родила внебрачного сына, после чего появился на свет и законнорожденный наследник престола — Людовик XIV. Последний, узнав о наличии старшего брата, решил покончить с ним. Кроме того, ходили слухи, что и сам Людовик — не родной сын короля. Это ставило под сомнение его право на корону. [С-BLOCK]

Казнить сына французской королевы и родного брата Людовик XIV не мог, поэтому предпочел навсегда заточить несчастного юношу в тюрьму. Ношение маски — способ скрыть тайну, которая могла стать причиной государственного переворота. Имени этого предполагаемого старшего брата история не сохранила.

Также высказывались догадки, что Железная Маска — и вовсе брат-близнец Людовика XIV. Появление у королевской четы близнецов мужского пола самопроизвольно порождало массу проблем с престолонаследованием. Одним из сыновей королевы пришлось пожертвовать во имя сохранения стабильности в стране. Мальчик воспитывался тайно. Повзрослев, Людовик XIV узнал о брате-близнеце, который был на него похож как отражение в зеркале. Испугавшись за свою корону, Людовик приказал устранить соперника.

Эрколь Маттиоли

Четвертой версией было предположение, что под маской скрывался известный итальянский авантюрист Эрколь Антонио Маттиоли. В 1678-ом между ним и Людовиком XIV было заключено соглашение: Маттиоли обязался уговорить своего сюзерена отдать королю крепость Казале. Итальянец благополучно продал эту государственную тайну нескольким странам за солидное вознаграждение. За это он был предан французским правительством пожизненному тюремному заключению.

Генерал Булонд

Поводом для возникновения еще одной версии стали тайные записки Людовика XIV. Французский король вел зашифрованные дневники, которые спустя несколько веков расшифровал известный криптограф Этьен Базери. Оказалось, что узником в маске мог быть также и французский генерал Вивьен де Булонд, покрывший себя и Францию несмываемым позором в одном из сражений Девятилетней войны. Эта версия, как и все прочие, не была доказана на 100%.

Настоящий Петр I Разные историки и исследователи, заинтригованные великой тайной, продолжали выдвигать всевозможные версии касательно личности узника в железной маске. Большая часть историков приходила к мнению, что им мог быть кто-то из заговорщиков, посмевших замахнуться на королевскую власть. Среди них: лотарингец Армуаз, королевский министр Фуке, кардинал Мазарини и пр.

Еще одна версия даже касалась России . Согласно ей в Бастилии был заключен сам Петр I, причем, истинный царь. В 1698 году — именно тогда, когда в Бастилии появился заключенный № 64489001 — якобы произошла подмена российского царя. Петр I осуществлял тогда дипломатическую миссию («Великое посольство») в Европе. [С-BLOCK]

За границу уехал истинный, православный российский царь, свято чтивший традиции. Назад же вернулся европеец, обряженный в «басурманское платье» и с целым ворохом диких для патриархальной Руси нововведений. После этого стали поговаривать, что Петра Великого за границей подменили на самозванца. Эту подмену позднее связали с Железной Маской. До сих пор не известно, кто же на самом деле ее носил.