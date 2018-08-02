В Барнауле снесли два памятника промышленной архитектуры XIX века

Два здания, входящие в исторический ансамбль «Пивоваренный завод Аграновских» (или «Казенный винный склад»), снесли в Барнауле . Правозащитники намерены обратиться в прокуратуру и добиться отзыва лицензии у архитектора, разработавшего проект реновации данной территории.

Как сообщил Игорь Берг, представитель общественной организации «Гражданский патруль», разрушено два из шести охраняемых государством зданий, входящих в исторический комплекс на пр. Комсомольском, 122: заводоуправление и конюшня (официальные названия «производственный корпус» и «склад»).

Общественники были уверены, что эти здания удалось исключить из реестра объектов культурного наследия, и работы ведутся законно. Однако как пояснил Александр Урбах , врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края , и склад и производственный корпус, входящие в ансамбль, находятся на охране государства с 1994 года.

«Ансамбль является образцом промышленной архитектуры с богатым декоративным убранством фасадов из красного кирпича лицевой вкладки в эклектичных формах», — говорится в официальном ответе управления государственной охраны объектов культурного наследия.

«Теперь, когда стало достоверно известно, что разрушены памятники, мы передадим собранные материалы в прокуратуру и потребуем тщательного расследования дела», — сообщил Игорь Берг.

Данил Дегтярев, кандидат исторических наук, считает, что разработчик проекта, допускающий снос подлинных исторических зданий и последующее воссоздание их реплик, должен лишиться лицензии.

«Человек, который в силу выбранной профессии должен защищать и восстанавливать памятники истории и культуры, создает проекты, прямо предполагающие ликвидацию этих самых памятников и создание на их месте даже не копий, а совершенно других зданий, не имеющих отношения к сносимым постройкам, — говорит Данил Дегтярев. — Более того, все это делается внутри целостного комплекса, в результате ансамбль тоже рушится. Считаю, подобного рода действия должны заканчиваться отзывом лицензии, иначе где гарантия, что тоже самое не произойдет с другими памятникам».