В Алтайском крае пропала девушка в голубых галошах

25-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи, разыскивают в Алтайском крае

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», девушка ушла из дома, который находится в селе Кабакова (Алейский район), 1 августа.

Приметы без вести пропавшей: рост — 160 см, худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Была одета в желтую футболку, темно-синие шорты, бордовый платок, голубые галоши. Известно, что девушка носит очки в черно-белой оправе.

Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52, 112.