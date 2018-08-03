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В Алтайском крае пропала девушка в голубых галошах
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В Алтайском крае пропала девушка в голубых галошах 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
25-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи, разыскивают в Алтайском крае.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», девушка ушла из дома, который находится в селе Кабакова (Алейский район), 1 августа.
Приметы без вести пропавшей: рост — 160 см, худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, серые глаза. Была одета в желтую футболку, темно-синие шорты, бордовый платок, голубые галоши. Известно, что девушка носит очки в черно-белой оправе.
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 700-54-52, 112.
АиФ — Алтай: последние новости
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