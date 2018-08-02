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Пермяка, который вышел в магазин и пропал, нашли погибшим
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Пермяка, который вышел в магазин и пропал, нашли погибшим 

АиФ Пермь 46 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Пермяка, который пропал после того, как вышел в магазин в микрорайоне Запруд, нашли погибшим. Об этом сообщили волонтёры.
Ранее родственники 56-летнего пермяка обратились к горожанам с просьбой помочь в его поисках. Дочь мужчины рассказала в социальной сети, что он вышел из дома 23 июля рано утром. В последний раз пропавшего видели возле магазина «Лунатик» в микрорайоне Запруд. С тех пор о нём ничего не было известно. Телефон мужчина оставил дома, поэтому связаться с ним было невозможно.
Волонтёры отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что пермяка нашли погибшим. О месте и обстоятельствах его гибели не сообщается.
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