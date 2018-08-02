Гора Шэнтаншань за пеленой тумана

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа / Синьхуа / — Живописная гора Шэнтаншань находится на юго-западе Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Это широко известный туристический край, знаменитый своими высокими горами и глубокими ущельями, которые часто окутывает пелена тумана. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Живописная гора Шэнтаншань находится на юго-западе Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Это широко известный туристический край, знаменитый своими высокими горами и глубокими ущельями, которые часто окутывает пелена тумана. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Живописная гора Шэнтаншань находится на юго-западе Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Это широко известный туристический край, знаменитый своими высокими горами и глубокими ущельями, которые часто окутывает пелена тумана. Фотографии Синьхуа/Лу Боань

Уезд Цзиньсю /Гуанси-Чжуанский АР/, 1 августа /Синьхуа/ — Живописная гора Шэнтаншань находится на юго-западе Цзиньсю-Яоского автономного уезда Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Это широко известный туристический край, знаменитый своими высокими горами и глубокими ущельями, которые часто окутывает пелена тумана. Фотографии Синьхуа/Лу Боань