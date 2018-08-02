Сад цветущих лотосов в деревне Уцунь 

Ханчжоу, 1 августа /Синьхуа/ — Воспользовавшись моделью с передачей прав землепользования, жители деревни Уцунь поселка Цяньчуань района Линьань городского округа Ханьчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ высадили лотосные плантации, начав гармонично развивать сельское хозяйство и туризм. Туристы с удовольствием едут в эту деревню, чтобы отдохнуть среди цветущих лотосов, попробовать местную кухню, полюбоваться на летние сельские ландшафты. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 1 августа /Синьхуа/ — Воспользовавшись моделью с передачей прав землепользования, жители деревни Уцунь поселка Цяньчуань района Линьань городского округа Ханьчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ высадили лотосные плантации, начав гармонично развивать сельское хозяйство и туризм. Туристы с удовольствием едут в эту деревню, чтобы отдохнуть среди цветущих лотосов, попробовать местную кухню, полюбоваться на летние сельские ландшафты. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 1 августа /Синьхуа/ — Воспользовавшись моделью с передачей прав землепользования, жители деревни Уцунь поселка Цяньчуань района Линьань городского округа Ханьчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ высадили лотосные плантации, начав гармонично развивать сельское хозяйство и туризм. Туристы с удовольствием едут в эту деревню, чтобы отдохнуть среди цветущих лотосов, попробовать местную кухню, полюбоваться на летние сельские ландшафты. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 1 августа /Синьхуа/ — Воспользовавшись моделью с передачей прав землепользования, жители деревни Уцунь поселка Цяньчуань района Линьань городского округа Ханьчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ высадили лотосные плантации, начав гармонично развивать сельское хозяйство и туризм. Туристы с удовольствием едут в эту деревню, чтобы отдохнуть среди цветущих лотосов, попробовать местную кухню, полюбоваться на летние сельские ландшафты. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй Ханчжоу, 1 августа /Синьхуа/ — Воспользовавшись моделью с передачей прав землепользования, жители деревни Уцунь поселка Цяньчуань района Линьань городского округа Ханьчжоу провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ высадили лотосные плантации, начав гармонично развивать сельское хозяйство и туризм. Туристы с удовольствием едут в эту деревню, чтобы отдохнуть среди цветущих лотосов, попробовать местную кухню, полюбоваться на летние сельские ландшафты. Фотографии Синьхуа/Сюй Юй