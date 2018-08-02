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На громкие лозунги в рекламе УрФУ обратило внимание УФАС
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На громкие лозунги в рекламе УрФУ обратило внимание УФАС 

Уральский меридиан 56 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Жалоба поступившая в Екатеринбургский УФАС стала поводом для возбуждения дела. Заявителю не понравилась растяжка с текстом: «УрФУ, ты лучший вуз России». Поскольку превосходство уральского университета над другими не установлено.
Антимонопольщики согласились, что это нарушает федеральный закон «О рекламе». Сам же закон устанавливает требования к использованию превосходных степеней, согласно которому, должны быть указаны четкие критерии, по которым тот или иной товар или услуга являются лучшими или первыми. Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело в отношении Уральского федерального университета, поскольку есть утверждение без его разъяснения.
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