На громкие лозунги в рекламе УрФУ обратило внимание УФАС 

Жалоба поступившая в Екатеринбургский УФАС стала поводом для возбуждения дела. Заявителю не понравилась растяжка с текстом: «УрФУ, ты лучший вуз России». Поскольку превосходство уральского университета над другими не установлено.
Антимонопольщики согласились, что это нарушает федеральный закон «О рекламе». Сам же закон устанавливает требования к использованию превосходных степеней, согласно которому, должны быть указаны четкие критерии, по которым тот или иной товар или услуга являются лучшими или первыми. Управление ФАС по Свердловской области возбудило дело в отношении Уральского федерального университета, поскольку есть утверждение без его разъяснения.