Над средними широтами России опустятся редкие облака

Жители средней полосы России могут стать свидетелями довольно редкого астрономического явления. Небо затянут серебристые облака. Об этом сообщают «Известия».

Подобные облака образуются в сумеречном небе. Наблюдать за ними можно будет весь август.

Исследователи до сих пор спорят, откуда появились серебристые облака. Некоторые считают, что своим рождением они обязаны 1885 году, когда вулкан Кракатау в Индонезии выбросил 35 млн тонн вулканической пыли и водяного пара.

Ученые сходятся во мнении, редкие облака появляются в верхних слоях атмосферы. Для их формирования должны быть соблюдены три условия: водяной пар, частицы пыли и низкая температура.

Ранее сообщалось, что в середине августа москвичи смогут понаблюдать за самым красивым звездопадом года. На севере и востоке России будет видно солнечное затмение.

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