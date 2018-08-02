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Над средними широтами России опустятся редкие облака
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Над средними широтами России опустятся редкие облака 

Мир24 54 минуты назад
Фото: Мир24
Жители средней полосы России могут стать свидетелями довольно редкого астрономического явления. Небо затянут серебристые облака. Об этом сообщают «Известия».
Подобные облака образуются в сумеречном небе. Наблюдать за ними можно будет весь август.
Исследователи до сих пор спорят, откуда появились серебристые облака. Некоторые считают, что своим рождением они обязаны 1885 году, когда вулкан Кракатау в Индонезии выбросил 35 млн тонн вулканической пыли и водяного пара.
Ученые сходятся во мнении, редкие облака появляются в верхних слоях атмосферы. Для их формирования должны быть соблюдены три условия: водяной пар, частицы пыли и низкая температура.
Ранее сообщалось, что в середине августа москвичи смогут понаблюдать за самым красивым звездопадом года. На севере и востоке России будет видно солнечное затмение.
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