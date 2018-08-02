Минтранс разработал методические пособия по строительству велодорожек в стране

Газете рассказали, что рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов России

В методичке дается пояснение, если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и снизить затраты на здравоохранение.

Минтранс вынес предложение по созданию веломаршрутов городского, районного и местного значения. При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движения.

Местным властям также даны рекомендации предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.