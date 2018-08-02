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Трамп сравнил Пола Манафорта с Аль Капоне
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Трамп сравнил Пола Манафорта с Аль Капоне 

Пятый канал 49 минут назад
Фото: Пятый канал
Дональд Трамп в очередной раз вступился за бывшего руководителя своего предвыборного штаба Пола Манафорта, сравнив его с Аль Капоне. Американский президент возмущен, что к политтехнологу относятся хуже, чем к главарю гангстеров. Об этом Трамп написал в своем Twitter.
— Посмотрим в историю, к кому относились хуже, легендарному главарю преступной группировки, убийце и «врагу общества номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и Доула, который сейчас содержится в одиночной камере, хотя не признан виновным ни в чём? — цитирует президента США RT.
Как ранее сообщал пятый канал, Пол Манафорт оказался на скамье подсудимых в 2017 году по подозрению в заговоре против США и в отмывании денег. В июне 2018 года окружной суд Вашингтона арестовал его, до того политтехнолог находился под домашним арестом. Он также является фигурантом дела о так называемом вмешательстве России в американские выборы.
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