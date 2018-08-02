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Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения
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Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 2 авг — РИА Новости. Парламентарии и эксперты России и США обсудили на конференции в Калифорнии проблемы ядерного нераспространения и разоружения, сообщила член комитета по международным делам российской Госдумы Инга Юмашева в Facebook.
Конференция «Российско-американский диалог по актуальным вопросам ядерной проблематики: ядерное нераспространение и разоружение в эпоху перемен» прошла 29-31 июля в Центре исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Мидлберийского института международных исследований в Монтерее. В мероприятии приняли участие видные американские и российские эксперты в этой области, губернатор штата Калифорния Джерри Браун, а также парламентарии обеих стран. Председательствовали директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков и директор Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Уильям Поттер.
"Вместе с конгрессменом Джимми Панеттой (член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США) обсудили перспективы парламентского взаимодействия России и США по вопросам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями. Выступили за необходимость продолжения диалога по этим важным вопросам обеспечения международной безопасности", — сообщает Юмашева.
Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина уже не в первый раз становится площадкой для диалога российских и американских экспертов, чиновников и политиков. Так, в 2016 году «на полях» аналогичной конференции там состоялась встреча замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Роуз Геттемюллер, в ходе которой обсуждались контроль над вооружениями и некоторые международные проблемы.
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