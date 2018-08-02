Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения

Конференция «Российско-американский диалог по актуальным вопросам ядерной проблематики: ядерное нераспространение и разоружение в эпоху перемен» прошла 29-31 июля в Центре исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Мидлберийского института международных исследований в Монтерее. В мероприятии приняли участие видные американские и российские эксперты в этой области, губернатор штата Калифорния Джерри Браун , а также парламентарии обеих стран. Председательствовали директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков и директор Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Уильям Поттер.

"Вместе с конгрессменом Джимми Панеттой (член комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США) обсудили перспективы парламентского взаимодействия России и США по вопросам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями. Выступили за необходимость продолжения диалога по этим важным вопросам обеспечения международной безопасности", — сообщает Юмашева.