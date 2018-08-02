На Сахалине закупят новые самолеты для перелетов на Курилы 

Глава Сахалинской области Олег Кожемяко встретился с первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Сергеем Цыбом, сообщает SakhalinMedia. В ходе встречи обсуждался ряд технических характеристик воздушных судов, необходимых к использованию в сложных погодных условиях.
«Для нас важны вопросы транспортного сообщения с Курильскими островами. В интересах жителей, развития экономики территорий правительство области создает регулярное воздушное сообщение между областным центром и Шикотаном. Пассажирские перелеты с Парамушира в Южно-Сахалинск сейчас планируются через Курильск, но рассматривается вариант прямых рейсов. Для этого необходима взлетно-посадочная полоса определенной длины, проектирование которой уже началось», — заявил Кожемяко.
Ранее губернатор обсуждал вопрос закупки самолетов с министром транспорта России Евгением Дитрихом.
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