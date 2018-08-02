Эксперты России и США обсудили проблемы ядерного нераспространения

Вопрос о ядерном нерапространении был поднят в ходе конференции в Калифорнии, которая прошла с 29 по 31 июля.

Конференция под названием «Российско-американский диалог по актуальным вопросам ядерной проблематики: ядерное нераспространение и разоружение в эпоху перемен» прошла 29-31 июля в Центре исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Мидлберийского института международных исследований в Монтерее.

На мероприятии присутствовали американские и российские эксперты в этой области, губернатор штата Калифорния Джерри Браун и парламентарии обеих стран. Председателями конференции были директор Центра энергетики и безопасности Ан тон Хлопков и директор Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Уильям Поттер.

В ходе конференции был поднят вопрос о перспективах парламентского взаимодействия России и США по вопросам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями. Юмашева сообщила, что оссийская сторона выступила за необходимость продолжения диалога по этим важным вопросам обеспечения международной безопасности.