Госдеп требует от РФ прекратить приписываемые ей попытки оказания влияния на общество США 

Американские власти потребовали от России и других зарубежных государств прекратить предпринимать приписываемые им попытки оказания влияния на американскую общественность, в том числе посредством социальных сетей. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает ТАСС.
«Мы приветствует решение Facebook удалить учетные записи, которые управлялись из-за рубежа для разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах. Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление Америки и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом. Мы призываем все технологические компании применить такой же решительный подход к этой незаметной, на первый взгляд, проблеме», — отметила она.
«Мы требуем, чтобы Россия и другие злонамеренные субъекты немедленно прекратили такое безответственное поведение», — утверждала Науэрт, напомнив о том, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео говорили о недопустимости попыток «зарубежных государств, в том числе России, ниспровергать демократические процессы и институты» Соединенных Штатов.
В минувший вторник компания Facebook сообщила о том, что ее специалисты зафиксировали попытки оказания политического влияния через платформу соцсети в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Согласно сведениям компании, для ведения такой деятельности применялись несколько десятков учетных записей в Facebook и Instagram, которые впоследствии были удалены.