Нового главного санитарного врача назначили в Приморье

Им стала Татьяна Детковская.

До своего назначения на пост главы теруправления Татьяна Николаевна работала в этом же ведомстве в должности заместителя руководителя, и с весны этого года являлась исполняющей обязанности главы службы.