Ещё
Нового главного санитарного врача назначили в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нового главного санитарного врача назначили в Приморье 

Prim.News 38 минут назад
Им стала Татьяна Детковская.
Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю возглавила Татьяна Детковская. Соответствующий приказ об этом 1 августа 2018 года подписала главный санитарный врач России Анна Попова.
До своего назначения на пост главы теруправления Татьяна Николаевна работала в этом же ведомстве в должности заместителя руководителя, и с весны этого года являлась исполняющей обязанности главы службы.
Весной 2018 года бывший глава территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Prim.News: последние новости
Почти месяц без горячей воды будут судить жильцы некоторых домов во Владивостоке В Приморье поймали крупную акулу В первом полугодии 2018 года долги по зарплате в Приморье снизили на 283,4 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью665
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР95
Борисову избил известный российский певец87
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Лукашенко впервые высказался об инсульте67
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение