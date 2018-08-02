«Тюменнефтегаз» выпустил в Обь мальков чира

Акционерное общество «Тюменнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть» , выпустило мальков сиговых пород в протоку реки Обь. Акцию по зарыблению водоемов предприятие проводит ежегодно. В этом году АО «Тюменнефтегаз» выпустило мальков чира в протоку Ендырская — крупнейшую протоку, впадающую в реку Обь. Общество профинансировало выращивание более 100 тысяч мальков, которые через пару лет вырастут в полновесного щокура и дадут своё потомство.

Для воспроизводства водных биологических ресурсов «Тюменнефтегаз» заключает договор со специализированными предприятиями, которые занимаются восстановлением популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. В этом году представители Федерального научного учреждения «Госрыбцентр», прежде чем выпустить мальков чира, проверили их на соответствие параметрам. По правилам, на момент выпуска в реку вес каждого малька должен быть от 0,5 до 1,5 грамма, чтобы повысить выживаемость молоди в природных условиях.