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«Тюменнефтегаз» выпустил в Обь мальков чира
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«Тюменнефтегаз» выпустил в Обь мальков чира 

РИА «ФедералПресс» 39 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акционерное общество «Тюменнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», выпустило мальков сиговых пород в протоку реки Обь. Акцию по зарыблению водоемов предприятие проводит ежегодно. В этом году АО «Тюменнефтегаз» выпустило мальков чира в протоку Ендырская — крупнейшую протоку, впадающую в реку Обь. Общество профинансировало выращивание более 100 тысяч мальков, которые через пару лет вырастут в полновесного щокура и дадут своё потомство.
Для воспроизводства водных биологических ресурсов «Тюменнефтегаз» заключает договор со специализированными предприятиями, которые занимаются восстановлением популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне. В этом году представители Федерального научного учреждения «Госрыбцентр», прежде чем выпустить мальков чира, проверили их на соответствие параметрам. По правилам, на момент выпуска в реку вес каждого малька должен быть от 0,5 до 1,5 грамма, чтобы повысить выживаемость молоди в природных условиях.
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