Более миллиона мальков вымирающей рыбы муксуна выпустили в реку Обь на Ямале

МОСКВА , 2 августа. / ТАСС /. Специалисты Собского завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — единственного в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб — выпустили в реку Обь более миллиона мальков муксуна. Об этом ТАСС сообщил директор предприятия Данил Эльтеков.

"В рамках компенсационных мероприятий ООО «Арктик СПГ 2» мы выпустили в Обь 1,1 млн штук малька муксуна. В ближайшие дни выпустим 4 млн штук малька чира. Как известно, муксун и чир являются особо ценными видами рыб, которые, к сожалению, находятся на грани исчезновения. Задача завода совместно с предприятиями топливно— энергетического комплекса — восстанавливать биоресурсы Ямала", — сказал Эльтеков.

Также завод формирует так называемое маточное стадо муксуна. Созревших производителей икры специалисты намерены вырастить в 2020 году. По словам Эльтекова, добыть большие объемы икры муксуна в естественной среде практически невозможно из-за его перелова. В этом году предприятие закупило 10 млн икры ценной рыбы.

Запрет на вылов муксуна был введен на Ямале в 2014 году из-за истощения стада рыбы и действует до сих пор. Рыбаки были переориентированы на увеличение вылова частиковых и тресковых видов — щука, язь, налим, а также видов белых рыб — пелядь, чир, пыжьян и ряпушка. Восстановить стада северной деликатесной рыбы планируется в течение 10-12 лет.

Муксун — пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.