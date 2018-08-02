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Крупный свинокомплекс в Приморье оштрафовали на 10 тысяч рублей
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Крупный свинокомплекс в Приморье оштрафовали на 10 тысяч рублей 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
Сотрудники Россельхознадзора еще в январе 2018 года провели внеплановую проверку деятельности крупного свинокомплекса в Спасском районе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Во время проверки установлено, что площадка для складирования навоза не оборудована канавами для сбора выделяющейся жидкости в жижесборник для дезинфекции, территория очистных сооружений не огорожена по периметру и отсутствуют лесонасаждения. Помимо этого у предприятия отсутствовал согласованный с органами экологического, ветеринарного и санитарно-эпидемиологического контроля проект очистных сооружений. Выявленные факты говорили о нарушении ветеринарно-санитарных правил. На момент проверки осуществлялось вынесение навоза в близлежащие пахотные земли.
Также отсутствовала площадка для обработки и обеззараживания автотранспорта, занятого на очистных сооружениях. Не велись акты выполненных работ по дезинфекции и обеззараживанию автотранспорта.
В результате юридическому лицу было назначено административное наказание за нарушение ветеринарно-санитарных правил в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Однако компания не согласилась с наказанием и обжаловала его в районном суде. После рассмотрения дела жалоба была оставлена без удовлетворения.
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