Ещё
Первая из трех новых электричек придет в Приморье в середине августа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая из трех новых электричек придет в Приморье в середине августа 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Первая из трех электричек, которые будут поставлены в Приморье в соответствии с поручением руководства страны, придет в регион уже в середине августа и выйдет на маршрут 1 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевой администрации.
"Первый из трех электропоездов, которые будут поставлены в Приморье по поручению президента РФ Владимира Путина, придет в регион уже в середине августа. Примерно две недели поезд будет проходить обкатку, а 1 сентября выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров", — говорится в сообщении.
Уже определены 10 маршрутов, по которым будет курсировать новый четырехвагонный электропоезд. Это — направления из Владивостока в Смоляниново, Кипарисово, Артем-1 и обратно с различными остановками. Другие два поезда край получит в следующем году.
Предложение главы Приморья Андрея Тарасенко об обновлении подвижного состава пригородных электричек в крае за счет ОАО «РЖД» президент России Владимир Путин поддержал на рабочей встрече 4 июля.
ТАСС: последние новости
Сбербанк объявил конкурс на лучший алгоритм написания стихов искусственным интеллектом Тимати оштрафовали на 20 тыс. рублей за импровизированное шоу в центре Москвы На Гавайях прошла церемония возвращения США останков американских солдат
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью665
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР95
Борисову избил известный российский певец87
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Лукашенко впервые высказался об инсульте67
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение