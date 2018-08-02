О (не) совместимости России и Китая с Западом

Сейчас во многих дискуссиях я слышу мнение о том, что современные различия между социально-политическими системами Запада, с одной стороны, и России Китая , с другой, фатальны и делают их несопоставимыми (прежде всего, в том, что касается общественного контроля над властью).

Я думаю, что подобная точка зрения слишком пессимистична.

Во-первых, политическая система современной России очень отличается от китайской.

Китайская система основана на заложенной в конституции ведущей роли партии, которая называется коммунистической, хотя китайской экономической системе явно недостает черт «коммунизма» и социализма. В КНР нет оппозиционных партий, но, как известно, идейные расхождения (порой очень серьезные) случаются внутри коммунистической партии. Несмотря на отсутствие формальной оппозиции, в КНР регулярно проводятся выборы, на которых (особенно на местном уровне) люди реально выбирают из нескольких кандидатов. Так что, подобные выборы намного демократичнее, чем то, что у нас называлось «выборами» из единственного списка Национального фронта до 1989 года. По-моему, очень похожим образом недемократические режимы правили на протяжении многих лет, например, на Тайване или в Южной Корее . Там после достижения высокого экономического уровня и стабильности режимы либерализировались. Я уверен, что подобное будущее ожидает и КНР. Я убежден также в том, что если бы сегодня там провели совершенно свободные выборы, на них победила бы коммунистическая партия благодаря невиданному экономическому росту. Кстати, интересно сравнить совершенно демократическую Индию с недемократическим «коммунистическим» Китаем. Как мне кажется, в целом народу лучше живется в Китае. Я бы даже сказал, что это для людей важнее, чем возможность свободно выбрать раз в четыре года из широкого списка того, кого считаешь «меньшим из зол».

В России, напротив, существует политическая система, которая формально очень похожа на нашу. Там разрешены разные политические партии, которые баллотируются на свободных выборах, существуют независимые интернет-СМИ. Конечно, правда, что российская демократия значительно ограничена тем, что государство, то есть правящая политическая партия, контролирует главные средства массовой информации и всячески борется с политическими оппонентами, которых считает потенциально опасными (и я даже думаю, что иногда ликвидирует их). Тем не менее и в такой ситуации оппозиционные кандидаты часто побеждают, особенно в больших городах на выборах в органы местного самоуправления. Я уверен, что неоднократные победы партии Путина «Единая Россия» , а также успехи самого Путина на президентских выборах отнюдь не являются результатом каких-то фальсификаций, а на самом деле отражают свободную волю избирателей. Провалы российской «демократической оппозиции» объясняются, с одной стороны, ее беспомощностью и разобщенностью, а с другой — прежде всего, катастрофическими последствиями правления либеральных политиков в 90-е годы.

Я убежден, что и в России после достижения определенного экономического уровня и благосостояния произойдет либерализация политической системы и что для подобных изменений условия там намного благоприятнее, чем в КНР.

Для достижения этой цели нужно, чтобы Запад в максимальной степени сотрудничал с Россией и Китаем и вовлекал их в западный мир. Надо понимать, что руководство России и Китая обоснованно опасается, что стремительная либерализация в их странах может привести, в лучшем случае, только к приходу других диктаторов, а в худшем — к разложению власти вообще и к гражданской войне.

Ливии и Сирии. Это принципиально важно, и нам нельзя забывать об этом, в особенности после печально окончившихся попыток Запада распространить демократию в Ираке

Послесловие