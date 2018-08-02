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Блогеры из Якутска провели эксперимент и узнали насколько доступен алкоголь после 20:00 часов
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Блогеры из Якутска провели эксперимент и узнали насколько доступен алкоголь после 20:00 часов 

360tv.ru 1 час назад
В Республике Саха (Якутия) с 1 января 2015 года действует республиканский антиалкогольный закон, запрещающий продажу алкоголя после 20:00. Оказывается, что купить алкоголь в Якутске ночью также просто, как сходить за хлебом. К такому выводу пришли блогеры, организовавшие рейд с целью проверки алкоточек.
Полиция незаконных продавцов оформляет долго и неохотно.
«По их лицам можно просчитать, это борьба с ветряными мельницами. Нельзя всех арестовать, слишком много правонарушителей! А один правонарушитель, это на минуточку (!) минимум один час оформления, а далее весь процесс и все дела, вплоть до суда», — пояснила участница рейда.
Согласно республиканскому законодательству, торговля алкогольной продукцией после 20.00 запрещена.
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