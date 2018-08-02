Минтранс предложил пересесть на велосипеды

Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в городах страны. Рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов РФ , сообщает ИА « Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» . Минтранс РФ предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения. При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движения. Дорожки городского значения должны обеспечивать «деловые поездки… на расстояние 5–15 км и рекреационные поездки протяженностью 10–50 км».

Организация велоинфраструктуры, повысит удобство передвижения на расстояния до 10–15 км. Если граждане будут передвигаться на велосипедах, это позволит разгрузить дороги, повысить доступность территорий и даже снизить затраты на здравоохранение.

Местным властям также рекомендовано предусмотреть возможность перевозки велосипедов на общественном транспорте и наличие велопарковок.

Велодорожки районного значения длиной 2–10 км будут прокладывать вдоль основных улиц района, создавая наиболее короткий путь между его центром и участками жилой застройки, — считают в ведомстве.

При большой загруженности автомобильной трассы лучше выделять место для велосипедистов на тротуарах. Ширина дорожки должна составлять 1,5 м, и для пешеходов необходимо оставить столько же. При малой загруженности дорог предлагается делать велополосы на проезжей части. Подробнее — в материале «Известий»: Регионам рекомендуют пересесть на велосипеды