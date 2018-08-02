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В Китае принят план для содействия интеграции военных и гражданских стандартов
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В Китае принят план для содействия интеграции военных и гражданских стандартов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 2 августа /Синьхуа/ — На заседании высокого уровня на днях был принят общий рабочий план по интеграции военных и гражданских стандартов, охватывающий ряд областей и отраслей.
В плане определены цели интеграции военно-гражданских стандартов в течение следующих 3-5 лет, включая ликвидацию противоречащих друг другу стандартов и своевременную модернизацию устаревших стандартов.
По меньшей мере 60 процентов вновь вводимых стандартов в ключевых областях должны быть универсальными как в военном, так и в гражданском секторах, говорится в документе.
На совещании был также создан координационный механизм между военными и гражданскими властями и различными правительственными учреждениями и областями. -0-
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