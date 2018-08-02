В Китае принят план для содействия интеграции военных и гражданских стандартов

Пекин, 2 августа / Синьхуа / — На заседании высокого уровня на днях был принят общий рабочий план по интеграции военных и гражданских стандартов, охватывающий ряд областей и отраслей.

В плане определены цели интеграции военно-гражданских стандартов в течение следующих 3-5 лет, включая ликвидацию противоречащих друг другу стандартов и своевременную модернизацию устаревших стандартов.

По меньшей мере 60 процентов вновь вводимых стандартов в ключевых областях должны быть универсальными как в военном, так и в гражданском секторах, говорится в документе.

На совещании был также создан координационный механизм между военными и гражданскими властями и различными правительственными учреждениями и областями. -0-