Путинская секретная полиция не выпускает из России 2 миллиона человек

Федеральная служба безопасности России , ФСБ, препятствует выезду за границу миллионов россиян. Ее собственные сотрудники признаны «невыездными» (поездки за границу им запрещены), а ранее в этом году со ссылкой на «изменившуюся геополитическую ситуацию» было объявлено об ужесточении пограничного контроля для тех, кто хочет покинуть страну.

В настоящее время выезд — в частности, в Соединенные Штаты — запрещен нескольким миллионам россиян, а более двух миллионов не могут покидать страну вообще. Число российских граждан в так называемых «черных списках» и госслужащих, обязанных не покидать территорию страны после подписания соглашений о неразглашении информации, стремительно растет.

Как и беспокойство российской элиты по поводу того, что начал опускаться новый железный занавес, напоминающий об ограничении свободы передвижения в советские времена.

Геннадий Гудков , бывший офицер советского КГБ, предшественника российского ФСБ, считает, что виной этому является сочетание чрезмерно раздутых и надуманных проблем безопасности и опасений по поводу продолжающейся массовой утечки мозгов. То, что Кремль запрещает поездки (за границу) миллионам военнослужащих, работников полиции и всем, кто может иметь доступ к секретной информации, «является признаком все более тяжелой паранойи», сказал Гудков в понедельник в интервью изданию «Дэйли бист» (The Daily Beast).

«Я понимаю, что сегодня огромное количество стран хотят взять на работу российских специалистов, но я уверен, что никто не хочет брать на работу какого-то маленького сержанта полиции или какого-то рабочего, как один из моих родственников, который работает на авиационном предприятии по производству мелких незначительных деталей. Недавно ему запретили выезжать за границу».

Свою молодость Гудков провел за послевоенным «железным занавесом», который коммунистические лидеры создавали, чтобы не допустить прямого контакта с Западом граждан советских республик и государств-сателлитов СССР. Михаил Горбачев уничтожил железный занавес, отметил Гудков, «чтобы изменить характер международных отношений, положить конец идеологическому противостоянию и, в частности, прекратить гонку вооружений». Но три десятилетия спустя Кремль восстанавливает эту новую версию «железного занавеса», а его агенты, работающие по всей Европе, говорят об идеологической конфронтации с Западом.

В 1987 году КГБ отправил тогда 31-летнего майора Гудкова в США для сбора разведданных. Гудков провел более двух месяцев в Вашингтоне, Нью-Йорке , во Флориде и других американских штатах, собирая информацию о техническом и культурном прогрессе в США.

«Я выполнил свое задание так хорошо, что когда я вернулся в Москву , мне даже предложили [повышение], — сказал Гудков. — Но к тому времени я уже чувствовал сомнения в отношении режима, коррумпированной партии, которые тащили мою страну вниз по наклонной».

В апреле ФСБ представила президенту Владимиру Путину новые правила, в которых говорилось об угрозах национальным интересам, суверенитету, природным ресурсам России . С начала конфликта с Украиной в 2014 году власти запретили более чем трем миллионам государственных служащих выезжать в США и другие страны НАТО

«Учитывая, как быстро сегодня развиваются технологии, я не вижу в этих запретах никакого практического смысла, кроме как научить персонал любить свою родину, — с иронией сказал в интервью изданию «Дэйли бист» юрист по корпоративному праву Федор Петров. — В цивилизованном мире практика такова, что вопрос о том, кому запрещать выезжать за границу, решает суд, а в России наши суды механически утверждают решения, которые не имеют смысла».

В 2016 году представители руководства МВД Минобороны , ФСБ, внешней разведки (СВР), МЧС ФСИН получили список из 13 стран, по-прежнему считающиеся дружественными и достаточно безопасным для поездок.

«Власти, похоже, поняли, что слишком многие критики Кремля покидают страну, и что утечка мозгов постыдна, поэтому они сознательно усложняют выезд за рубеж», — говорит Валерий Нечай, преподаватель (так в тексте — прим. перев.) Санкт-Петербургского университета и редактор «Эха Москвы»

«Большинство государственных служащих добровольно согласились сократить зарубежные поездки после того, как министерства приказали ограничить поездки во избежание провокаций против наших госслужащих», — сказал в интервью журналистам «Дэйли бист» прокремлевский аналитик Юрий Крупнов

Сегодня трудно подсчитать процент российских госслужащих, которые согласились лишиться права выезжать за границу, будь то из патриотических чувств или в обмен на стабильную работу и зарплату.

В мае в «черных списках» оказалось больше, чем когда-либо россиян (до 2,3 миллиона), попавших туда из-за своих якобы невыплаченных финансовых долгов перед государством, обычно в виде банковских кредитов.

«Я сочувствую людям, которым запрещено выезжать за границу, и желаю им поскорее избавиться от долгов, — говорит московский фотограф, заместитель директора Vice News Михаил Галустов. — Нельзя сказать, что мне вообще так уж нравится брать кредиты в России, но теперь, учитывая возможность попасть в список тех, кому запрещено выезжать за рубеж, я думаю, что от всяких кредитов лучше держаться подальше».

Более 70% россиян не имеют загранпаспортов. Но элита за рубеж выезжает, мнение ее представителей имеет значение, и они привыкли пользоваться услугами визовых центров, которые преодолевают бюрократические препоны и волокиту, чтобы оформить им визы и другие выездные документы.

На прошлой неделе, когда депутаты российского парламента Олег Морозов Константин Косачев предложили внести поправки в федеральный закон, чтобы фактически ограничить и, возможно, закрыть эти центры, социальные сети взорвались.

Россияне часто говорят, что политика в стране давно находится в тупике, что демократия отсутствует, но есть одно, что действует эффективно: власти быстро реагируют на негативное общественное мнение.

В итоге Госдума отозвала предложенный законопроект — по крайней мере, не некоторое время. Закрытие всех визовых центров повлияло бы на элиту и вызвало бы еще больший общественный протест.

Оппозиционные группы, как либеральные, так и коммунистические, на протяжении последнего месяца проводят митинги недовольных. «Со всех телеэкранов мы слышим, что Европа загнивает, что Америка — ничтожество, — кричал в микрофон один из протестующих в Мурманске . — Но наши власти отправили туда своих детей, строят там дворцы, проводят на Западе отпуска!»