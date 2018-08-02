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Минюст США объявил о поимке троих украинских хакеров
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Минюст США объявил о поимке троих украинских хакеров 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Минюст США объявил об аресте в Европе трех граждан Украины, которые обвиняются в как минимум в 26 киберпреступлениях. Как сообщается в опубликованном 1 августа на сайте ведомства заявлении, 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Хладырь, и 30-летний Андрей Колпаков, являются членами хакерской группы FIN7, известной также как Carbanak Group и Navigator Group.
— Начиная с по крайней мере 2015 года, члены FIN7 занимались высокотехнологичной рекламной кампанией, нацеленной на более чем 100 американских компаний, преимущественно в ресторанной, игровой и гостиничной индустрии. Как указано в обвинительных заключениях, FIN7 взломал тысячи компьютерных систем и украл миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, которые группа использовала или продавала с прибылью, — говорится в сообщении Минюста США.
По данным ведомства, каждому из трех украинцев предъявлено обвинение в 26 уголовных преступлениях, связанных мошенничеством в сети, взломом компьютеров и краже личных данных пользователей.
Сообщается, что Федор Хладырь был арестован по запросу США в Германии в январе 2018 года и сейчас содержится под стражей в Сиэтле в ожидании суда. Рассмотрение дела назначено на 22 октября. Дмитрий Федоров был арестован в то же время в Польше и ожидает там экстрадиции в США. Андрея Колпакова арестовали в июне 2018 года в Испании. Он считается руководителем группы хакеров. В ближайшее время США намерены направить просьбу о его выдаче.
Ранее Пятый канал рассказывал о задержании в Киеве организатора международной преступной платформы «Avalanche», которая ежедневно совершала по всему миру до полумиллиона кибератак. Хакера разыскивали в 30 странах мира.
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