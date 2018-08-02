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СМИ: Минтранс России разработал методические рекомендации по строительству велодорожек
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СМИ: Минтранс России разработал методические рекомендации по строительству велодорожек 

RT на русском 52 минуты назад
Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в российских городах, сообщает газета Известия.
Как уточнили в ведомстве, рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов России и органов местного самоуправления.
Отмечается, что создание велосипедной инфраструктуры позволит сократить количество автомобильных поездок на расстояние до 15 км и повысить удобство передвижения. Таким образом, это может помочь решить не только транспортные, но и экологические проблемы.
Минтранс предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения. При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движения.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести тест на знание ПДД для велосипедистов.
Также m24 сообщало, что мотоциклистов призвали соблюдать скоростной режим в Москве.
RT на русском: последние новости
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