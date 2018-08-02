СМИ: Минтранс России разработал методические рекомендации по строительству велодорожек

Министерство транспорта подготовило методические рекомендации по развитию сети велодорожек в российских городах, сообщает газета Известия.

Как уточнили в ведомстве, рекомендации предназначены для органов исполнительной власти субъектов России и органов местного самоуправления.

Отмечается, что создание велосипедной инфраструктуры позволит сократить количество автомобильных поездок на расстояние до 15 км и повысить удобство передвижения. Таким образом, это может помочь решить не только транспортные, но и экологические проблемы.

Минтранс предлагает создавать веломаршруты городского, районного и местного значения. При проектировании рекомендовано учитывать интенсивность движения.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести тест на знание ПДД для велосипедистов.