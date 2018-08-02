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Древнюю траву нашли в Хабаровском крае
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Древнюю траву нашли в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 58 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Реликтовое растение нашли члены научной экспедиции на территории заказника «Удыль» в Ульчском районе Хабаровского края. Колеантус тонкий — неприметная трава, однолетнее луговое растение из семейства злаковых, высотой всего 3-7 см, с очень мелкими одноцветковыми колосками, собранными зонтикообразными пучками.
— Найти его — большая редкость. Лично я видел его раньше только в 80-х годах. А для озера Удыль это — вообще новый вид. Обычно у нас он произрастает на берегах Амура от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре, причем небольшими группами в периоды межени на песчаных и илистых отмелях. На отмели он и был найден в данном случае. Уникальность колеантуса в том, что он — одно из немногих растений, дошедших до нас из древних времен без каких-либо изменений, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» старший научный сотрудник Комсомольского филиала ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Ван.
Растение включено в Красную книгу РФ и Хабаровского края — ему присвоен статус № 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Напомним, как ранее сообщало агентство, в Комсомольском районе были найдены зимние бескрылые комары. Ранее считалось, что в Хабаровском крае они не водятся.
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