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Приморцы сняли ролик про сток канализационных отходов в Японское море. Видео
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Приморцы сняли ролик про сток канализационных отходов в Японское море. Видео 

360tv.ru 1 час назад
На кадрах видеоролика видно, что слив фекалий в акваторию Японского моря идет в Новом мире, ЗАТО Большой Камень. Зловоние от канализационных стоков портит приморцам пляжный отдых. Об этом сообщил сайт Deita.ru.
«Очистные сливают канализацию не в то место, которое предназначено было по проекту… закопав в лесу трубу. О чем говорят первые фотографии», — комментирует ролик автор видео, отмечая, что «запах, и вонь стоит жуткая».
По словам очевидца, на грязные стоки уже пошла естественная реакция микрофлоры моря, в прибрежной зоне появились зеленые водоросли.
«При стоке канализационных вод самая главная опасность для человека — бактериологическая, особенно учитывая то, что пляжный сезон сейчас находится в самом разгаре», — прокомментировала ситуацию научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Серафима Клышинская.
Эксперт подчеркнула, что по факту загрязнения окружающей среды обязательно должны отреагировать органы санэпиднадзора.
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