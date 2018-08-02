Приморцы сняли ролик про сток канализационных отходов в Японское море. Видео

На кадрах видеоролика видно, что слив фекалий в акваторию Японского моря идет в Новом мире, ЗАТО Большой Камень. Зловоние от канализационных стоков портит приморцам пляжный отдых. Об этом сообщил сайт Deita.ru.

«Очистные сливают канализацию не в то место, которое предназначено было по проекту… закопав в лесу трубу. О чем говорят первые фотографии», — комментирует ролик автор видео, отмечая, что «запах, и вонь стоит жуткая».

По словам очевидца, на грязные стоки уже пошла естественная реакция микрофлоры моря, в прибрежной зоне появились зеленые водоросли.

«При стоке канализационных вод самая главная опасность для человека — бактериологическая, особенно учитывая то, что пляжный сезон сейчас находится в самом разгаре», — прокомментировала ситуацию научный сотрудник ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Серафима Клышинская.

Эксперт подчеркнула, что по факту загрязнения окружающей среды обязательно должны отреагировать органы санэпиднадзора.