Назван самый большой лабиринт в мире

Растительный лабиринт в китайской провинции Цзянсу получил статус самого большого в мире. Он расположен на площади свыше 35 тысяч квадратных метров.

Лабиринт стал абсолютным победителем не только среди растительных, но и среди всех лабиринтов в мире, сообщает ТК «360» со ссылкой на Guinness World Records. Длина ходов сооружения достигает девяти с половиной метров.

С высоты лабиринт выглядит в форме лося. Насаждения по контуру и образуют головоломку. В лабиринте есть такие маршруты, как детские, круглые, в виде сердца.