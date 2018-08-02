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Назван самый большой лабиринт в мире
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Назван самый большой лабиринт в мире 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Растительный лабиринт в китайской провинции Цзянсу получил статус самого большого в мире. Он расположен на площади свыше 35 тысяч квадратных метров.
Лабиринт стал абсолютным победителем не только среди растительных, но и среди всех лабиринтов в мире, сообщает ТК «360» со ссылкой на Guinness World Records. Длина ходов сооружения достигает девяти с половиной метров.
С высоты лабиринт выглядит в форме лося. Насаждения по контуру и образуют головоломку. В лабиринте есть такие маршруты, как детские, круглые, в виде сердца.
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