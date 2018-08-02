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В Мексике задержали сбивших военный вертолет членов наркокартеля
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В Мексике задержали сбивших военный вертолет членов наркокартеля 

РИА Новости 55 минут назад
МЕХИКО, 2 авг — РИА Новости. Более десяти членов картеля «Халиско — Новое поколение», в том числе ответственные за атаку на военный вертолет в 2015 году, задержаны в Мексике, сообщил уполномоченный по безопасности Ренато Салес Эредия.
"Халиско — Новое поколение" борется за контроль над наркотрафиком в ряде штатов Мексики. Картель громко заявил о себе фактически боевыми действиями в городе Гвадалахара в мае 2015 года. Тогда бандиты даже сбили военный вертолет, в результате чего девять человек погибли.
По словам Эредии, бандиты были пойманы в городе Окотлан и в Канкуне. «Всего в рамках операции „Щит Титан“ задержаны 14 человек, из которых шестерых подозревают в обстреле вертолета», — сказал уполномоченный.
Эти люди также причастны к нападению в 2015 году на конвой национальной жандармерии в Халиско, в результате чего погибли пять полицейских и были ранены еще девять.
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