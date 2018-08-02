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«ДНС Ритейл» довели до суда
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«ДНС Ритейл» довели до суда 

Konkurent.ru 18 минут назад
Фото: Konkurent.ru
ООО «ДНС Ритейл» оспорило постановление ФАС об административном штрафе, вынесенного службой в связи с незаконной координацией экономической деятельности «дочки» южнокорейской компании LG — «ЛГ Электроникс РУС».
По сведениям KONKURENT.RU, в мае текущего года ФАС оштрафовала «ДНС Ритейл» на 150 тыс. руб. Как следует из соответствующего постановления антимонопольной службы, «ООО „ДНС Ритейл“ не приняло все зависящие от него меры (право на подачу ходатайство о продлении срока представления запрашиваемой информации) по представлению запрашиваемой информации, виновно совершив тем самым административное правонарушение, ответственность за которое установлена ч. 5 ст. 19.8 КоАП». При этом ФАС могла обойтись устным замечанием по причине малозначительности нарушения. Однако «ДНС Ритейл» сам накликал штраф, не предоставив никаких доказательств по этому поводу.
Как уже сообщал KONKURENT.RU, ранее по этому делу ФАС оштрафовала директора «ДНС Групп» Дмитрия Алексеева в размере 10 тыс. руб.
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