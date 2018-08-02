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Кому необходимы карьерное консультирование и аутплейсмент
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Кому необходимы карьерное консультирование и аутплейсмент 

HR-tv.ru 55 минут назад
Фото: HR-tv.ru
В последние несколько лет быстрыми темпами на российском рынке развивается карьерное консультирование. Это отдельное направление консалтинга, реализуемое через совместную работу консультанта с клиентом для достижения наиболее полной карьерной самореализации последнего.
При этом к карьерным консультантам обращаются сегодня как частные лица, так и организации. Некоторые компании открывают внутренние службы карьерного консультирования для работников.
Рассмотрим одну из ситуаций, когда карьерное консультирование может оказаться полезным для работодателя. Это прекращение трудовых отношений с работниками. Речь может идти как о массовом сокращении в связи с ликвидацией компании, так и точечными расставаниями с конкретными людьми. В этом случае может потребоваться помощь внешних специалистов-карьерных консультантов.
В чем будет заключаться работа карьерных консультантов в случае аутплейсмента зависит как от работодателя, который в этом случае выступает заказчиком, так и от работника, опирающегося на собственные цели и приоритеты.
Совместную работу можно разбить на следующие этапы:
Основываясь на собственном опыте реализации подобных проектов, перечислю также основные сложности, с которыми сталкивается карьерный консультант:
Этот список можно продолжать, так как каждая ситуация аутплейсмента является в некотором роде уникальной и имеет как собственные ограничения (например, небольшой город, узкая профессиональная деятельность), так и возможности (релокация, прямое предложение кандидатов конкурентам, которое намного этичнее делать внешним консультантам и др.).
В завершении хочу предложить небольшой чек-лист для работодателей и представляющих их HR-экспертов, который поможет принять решение о необходимости привлечения карьерных консультантов к аутплейсменту:
 нет   нет   нет   нет   нет  В случае более трех положительных ответов имеет смысл задуматься о привлечении внешних ресурсов для карьерного консультирования работников, с которыми предстоит расстаться.
Фото Pixabay
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