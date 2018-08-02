На Большом телескопе астрофизической обсерватории в КЧР установили зеркало 

Установка зеркала на Большом телескопе азимутальном (БТА) в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) в Карачаево-Черкесии завершилось, сообщает пресс-служба правительства КЧР.
Обновленная астрономическая оптика увеличит дальность наблюдения в полтора раза. Работать новое оборудование начнет осенью. Главным элементом телескопа является зеркало 6-метрового диаметра.
В ходе финальной регулировки формы поверхности зеркала будут замерены кривизна, определены отклонения зеркальной поверхности от заданной формы. По итогам этой работы будут скорректированы механизмы разгрузки, на которых лежит зеркало.
Заключительным этапом станет нанесение отражающего покрытия на поверхность с помощью специальной вакуумной установки.