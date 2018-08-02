Ещё
На Большом телескопе астрофизической обсерватории в КЧР установили зеркало
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Большом телескопе астрофизической обсерватории в КЧР установили зеркало 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Установка зеркала на Большом телескопе азимутальном (БТА) в Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) в Карачаево-Черкесии завершилось, сообщает пресс-служба правительства КЧР.
Обновленная астрономическая оптика увеличит дальность наблюдения в полтора раза. Работать новое оборудование начнет осенью. Главным элементом телескопа является зеркало 6-метрового диаметра.
В ходе финальной регулировки формы поверхности зеркала будут замерены кривизна, определены отклонения зеркальной поверхности от заданной формы. По итогам этой работы будут скорректированы механизмы разгрузки, на которых лежит зеркало.
Заключительным этапом станет нанесение отражающего покрытия на поверхность с помощью специальной вакуумной установки.
АиФ Ставрополье: последние новости
Стихия разгромила Кисловодск и оставила горожан без света Жителей Израиля накормят ставропольской бараниной В Ставрополе подорожает проезд в общественном транспорте
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью615
Борисову избил известный российский певец76
Лукашенко впервые высказался об инсульте54
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР17
Захарова сделала неожиданное признание205
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение