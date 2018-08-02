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Зачем в РФ на товарах будут ставить QR-код и дополнительную маркировку?
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Зачем в РФ на товарах будут ставить QR-код и дополнительную маркировку? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Код будет сообщать покупателю, что продукт соответствует ГОСТу, а маркировка связана с системой учета ЕГАИС.
«Речь идёт сразу о двух новшествах, — объясняет глава Волгоградского центра защиты и развития бизнеса «Дело» Татьяна Шибченко. — Первое — это как раз QR-код — внедрение в стране добровольной маркировки товаров по Национальной системе сертификации (НСС), что гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Второе — переход в ближайшем будущем на обязательную маркировку товаров в системе учёта ЕГАИС для отдельных групп товаров, помимо табачных, алкогольных изделий и лекарств, которые маркируются уже сейчас.
И та, и та идея хороша, но я против, если государство сделает это обязательным для малого бизнеса, скажем, малых хлебопекарен, кондитерских и т. п. Малый бизнес ещё не оклемался от такого затратного требования государства, как внедрение онлайн-кассы. Процесс её внедрения идёт в регионе очень тяжело и сопровождается массой проблем, причём не только финансовых, но и технических — в сельской местности отсутствует или слишком медленный интернет. И закупка дополнительных устройств для кодирования упаковок будет очень накладна для малых производителей».
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