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Судьи в России отдохнут за счет бюджета на собственных курортах
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Судьи в России отдохнут за счет бюджета на собственных курортах 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Тут выясняется, что наши самые неподкупные и беспристрастные товарищи в черных мантиях были совершенно бесчеловечно лишены полагающегося по закону отдыха. Не, ну то есть, он им, конечно, предоставлялся и путевочки бесплатные выдавались. Но отбывать их приходилось черт знает где и с кем.
И вот судейское лобби добралось до депутатов Госдумы и пропихнуло свой законопроект о создании санаторно-курортной базы для судей. По мнению авторов законопроекта (Верховный суд), затея не потребует никаких дополнительных средств из госбюджета. Либо товарищи в мантиях собрались скидываться из непосильным трудом насуженных средств, либо вышеупомянутая база создастся сама собой по волшебству из ничего. Как приговор оппозиционному активисту.
На самом деле господа судьи сами платить не собираются, а намерены воспользоваться своим правом отдыха на курортах вместе с семьей за наш с вами счет. Ой, то есть, простите, на средства из федерального бюджета.
Судейский беззатратный «заповедник» охватит сразу Кисловодск, Геленджик, Сочи, Ессентуки, Пятигорск, а еще обоснуется в Московской и Ленинградской областях. Абы где в Кукуево вершители правосудия проводить отпуска не намерены. Организовывать все возьмется судебный департамент при ВС.
Ну а вы продолжайте как-нибудь сами сводить свои отпускные концы с концами. Не, можете, конечно, и возмутиться. Самым громким господа в мантиях, вернувшись из геленджиков, немедленно пойдут навстречу. И с удовольствием пропишут тур на пару лет куда-нибудь в Мордовию. Номинально — тоже за госсчет.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №29-2018 под заголовком «Каждому судье — по санаторию».
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