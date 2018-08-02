Ещё
Первый домашний телефон с кнопками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый домашний телефон с кнопками 

Ferra.ru 1 час назад
Тауэрский туннель
2 августа 1870 года начал свою работу самый первый подземный железнодорожный туннель. Он был построен в Лондоне в 1869 году и проходил под Темзой. Диаметр тоннеля составлял примерно 2 метра, а протяжённость — 410 метров. Однако настоящий поезд в нём никогда не курсировал. Вместо этого пассажиры перемещались в единственном деревянном вагоне, который с помощью тросов приводился в движение двумя паровыми машинами. Поездка занимала всего чуть более одной минуты.
Из-за низкой рентабельности и частых поломок вскоре туннель сделали пешеходным, но всё равно брали деньги за его использование. А в 1894 году поблизости был построен и открыт для общего пользования Тауэрский мост, поэтому туннель окончательно потерял свою популярность. Однако он существует и по сей день, только теперь используется для водопровода.
2 августа 1965 года стал доступен для приобретения первый телефон, диск для набора номера которого находился на самой трубке. Уже в 1966 году подобные телефонные аппараты стали выпускаться и с кнопками вместо диска.
Любопытно, что у первых моделей для подсветки использовалась лампа накаливания. Правда, мало кого из пользователей это устраивало, потому что такому телефону требовалось подключение еще и к электросети. После этого производитель стал выпускать телефоны с LED-подсветкой, которая была способно питаться от телефонной розетки, а остатки предыдущих моделей продавались как «безподсветочный» вариант.
Телефон-моноблок
В 1977 году журнал Fortune внёс телефон с возможностью набирать номер прямо с самой трубки в список из 25-лучших дизайнерских находок в истории США.
Ferra.ru: последние новости
День, когда сделали настоящий реактивный ранец ВКонтакте запускает офлайн-платежи с кэшбэком 20% В России появился первый флагманский магазин бытовой техники Bosch
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью615
Борисову избил известный российский певец76
Лукашенко впервые высказался об инсульте54
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР17
Захарова сделала неожиданное признание205
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение