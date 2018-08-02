Как продать овощи и фрукты со своего огорода

Дачный сезон в разгаре, у метро, при входе в супермаркеты и на загородных трассах россияне продают то, что удалось вырастить на своих участках. Надо ли платить за это налоги и что грозит продавцам на стихийных рынках?

Торговать без налогов можно

Сегодня обладатель собственного сельхозучастка, площадь которого не превышает 0,5 га и который не обрабатывают наёмные рабочие, имеет полное право реализовывать без налогов выращенные на этой земле плоды. Главное — заручиться справкой от местной администрации или садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ), что продукция произведена на личном подсобном участке с соблюдением всех вышеперечисленных требований. Если же эти условия не соблюдены, а торговля идёт, то придётся отдать государству подоходный налог в размере 13 процентов.

На первый взгляд, казалось бы, всё просто. Однако основные проблемы возникают при реализации выращенных овощей, фруктов и ягод. Обычно граждане выходят на стихийные базары у остановок, у переходов метро, на станции электричек. Но за это их могут оштрафовать сразу по двум административным статьям — на две тысячи рублей за незаконное предпринимательство и ещё на 2,5 тысячи за реализацию товаров без документов.

Для того чтобы таким образом не лишиться всей выручки, лучше выбирать легальные способы реализации товаров — на розничных рынках — универсальных и сельскохозяйственных, сезонных ежедневных ярмарках, ярмарках выходного дня. Там же продукцию проверяют на качество и наличие пестицидов.

Среди мест на организованных рынках есть социальные, не закреплённые за конкретным человеком или фирмой. Но, как правило, на них приходится не больше четверти отведённой для торговли площади при значительном числе желающих занять их. Поэтому лучше накануне выяснить, какие же именно места можно использовать без оплаты и приходить не позже шести утра. Например, летом в Подмосковье на каждом рынке дачникам и фермерам отводится 15 процентов торговых мест, а зимой — 10 процентов. Такие же правила действуют и в отношении сельхозярмарок, которых в регионе более 300.

Для тех же, кто, вырастив урожай, хочет с чистой совестью выспаться, существуют сезонные ярмарки. Чтобы получить там место для торговли, необходимо обратиться к организаторам заранее, хотя бы за месяц до начала проведения, согласовать возможное участие, узнать размер взноса и понять, выгодно ли это вам.

А вот если вы вырастили овощей и фруктов с избытком, а тратить время на торговлю нет желания, можно отвезти всё выращенное на ближайшую оптовую ярмарку. Но цены там фиксированы, поэтому прибыль получится примерно на треть меньше, чем при самостоятельной продаже.

Есть ещё один способ — отдать плоды своих трудов перекупщикам на рынках. В этом случае заработок будет невелик, но зато вам не придётся самостоятельно торговать.

А ещё существуют цеха по переработке овощей и фруктов. В Центральной части России они почти не сохранились, а вот на Черноземье их ещё можно найти. Особенно охотно там принимают овощи, фрукты, ягоды и травы.

Полиции не до вёдер с огурцами

Член Комитета Госдумы по социальной политике Сергей Вострецов «Единая Россия» ) считает, что большинство граждан в России продают свои излишки с огорода не для того, чтобы выжить, а потому что выкинуть жалко. «Больше 90 процентов дачников и огородников затачивают свои хозяйства под собственные нужды. А многие бабушки подрабатывают к пенсии, сбывая несколько пучков укропа в день», — объяснил депутат свою точку зрения « Парламентской газете ».

Чем является для россиян дачный участок (по данным института Общественного мнения «Анкетолог», апрель 2018, от общего числа опрошенных)

Место для отдыха и общения с природой 69% Место общения с семьёй и друзьями 49% Подспорье в обеспечении семьи продуктами питания 37%

Вострецов отметил, что и полиция сегодня не очень гоняет торговцев овощами и фруктами в несанкционированных местах: «Если человек продаёт пару вёдер огурцов в сезон, то, поверьте мне, полиции он не очень интересен. Другое дело, если торговые обороты исчисляются грузовиками. Для этого есть специальные законы».

К слову, после того как год назад президент Владимир Путин подписал «дачный» закон, регулирующий жизнь садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), в СМИ стали появляться устрашающие материалы. Например, о том, что с 1 января 2019 года, после вступления документа с силу, обладателям шести соток придётся регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей только ради того, чтобы продать ведро огурцов на близлежащем рынке.

«Это неправда. Я бы назвала подобную информацию очередным вбросом, на который вообще не стоит обращать внимания. Мы никогда не сделаем так, чтобы люди, которые продают излишки со своего огорода, были заключены в налоговые цепи», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт

Её слова подтвердила член думского Комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова . Депутат призвала не сеять панику среди граждан, потому что для тех, кто хочет продать небольшие остатки урожая, выращенного на даче, ничего не изменится.

«Сейчас для всех садоводов и огородников, которые хотят продавать немного выращенных на своей земле продуктов, условия более чем благоприятные. Налогов нет, а мест, где можно сбыть овощи и фрукты, достаточно. И впредь никому не придётся регистрироваться как индивидуальный предприниматель», — сказала депутат «Парламентской газете».

Максимова напомнила, что в Госдуму депутатами «Единой России» уже внесён проект закона о введении патентной системы для тех, кто выращивает овощи, фрукты и скотину на продажу, среди авторов которого есть и она. «То есть граждане, обладающие десятками соток или гектарами земли и готовые продавать её дары, в случае принятия инициативы, не должны будут регистрироваться как индивидуальные предприниматели. Им достаточно будет купить патент на срок от одного месяца до одного года. И всё, можно будет работать», — объяснила парламентарий.