Татарстан в борьбе за парки, погоду и ВИЧ-барьер для юго-востока 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам среды, 1 августа. Столица Дирекция парков и скверов Казани продолжает борьбу с вандалами. На этот раз неизвестные повредили деревянные фигуры в парке «Калейдоскоп». Как правило, устранять последствия выходоквандалов стараются самостоятельно, но на этот раз повреждения оказались настолько серьезными, что дирекция обратилась за помощью к казанцам. Тем временем, представители Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам проведут экспертизу останков лебедя, погибшего на озере Средний Кабан. Предстоит установить пол и возраст птицы, сделать выводы о причинах смерти. В то же время, очевидцы публикуют фотографии с островков для птиц на Кабане с погибшими голубями. Экспертам, по всей видимости, придется исключить или подтвердить риск падежа по причине возможной инфекции. В мэрии Казани рассказали, почему на протяжении долгих лет не могли нормально отремонтировать одну из самых «убитых» улиц города — Магистральную. Год за годом проводили бесполезный, по сути, ямочный ремонт, который «смывался» из-за неисправной системы водопроводной сети. Теперь, по словам городских властей, сеть привели в порядок, а капитальный ремонт улицы Магистральной завершен на 70 процентов. Суды Решением Вахитовского районного суда Казани в одном из городских вузов восстановлен студент, ранее отчисленный за выход из здания вуза через запасной противопожарный вход. Суд согласился с мнением истца о несоразмерности наказания с допущенным дисциплинарным проступком. Первый замруководителя исполкома Азат Нигматзянов в ходе встречи с дольщиками жилого комплекса «Симфония» объявил о заморозке строительства домов №3 и №4 из-за претензий части дольщиков-инвесторов. Пока идет судебная тяжба, сдать дома не получится, сказал спикер. Противники реализации проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) в Татарстане обратились в суд с коллективным иском о признании недействительной Территориальной схемы обращения с отходами, которая ранее была принята кабмином РТ. Акции Во вторник, 7 августа на футбольном поле в поселке Осиново состоится митинг противников строительства в Татарстане мусоросжигательного завода. По словам организаторов, акция согласована. На сайте change.org собирают подписи под электронной петицией в адрес президента России Владимира Путина о «спасении юго-востока Татарстана от гибели». Авторы петиции настаивают, эта зона региона столкнулась с «катастрофической ситуацией по распространению ВИЧ». Помочь должно дополнительное финансирование программы профилактики ВИЧ из федерального бюджета. Прогноз О погоде в Казани в августе рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ профессор Юрий Переведенцев.