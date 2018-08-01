В Ленинградской области отравились туристы на теплоходе 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Пассажиры туристического теплохода «Лунная соната», который пришвартован у причала Старая Ладога в Ленинградской области, получили пищевое отравление. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ведомство организовало проверку.
"Организована проверка соблюдения прав пассажиров.
На месте происшествия работают представители отдела эпидемиологического контроля Роспотребнадзора по Киришскому району Ленинградской области, врачи скорой помощи и исполняющий обязанности Волховстроевского транспортного прокурора", — сказано в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, в среду пищевое отравление было обнаружено у ряда пассажиров теплохода, количество пострадавших и их состояние уточняется, на месте работают медики. В прокуратуре ТАСС также уточнили, что уже госпитализированы ребенок с бабушкой. Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.
"Лунная соната" — четырехпалубный теплоход-пансионат проекта 302, построенный в Германии, на котором разработана оздоровительная программа. По данным открытых источников, на судне созданы 142 каюты.