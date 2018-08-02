Роспотребнадзор выявил нарушения на теплоходе в Ленинградской области после отравления пассажиров 

Роспотребнадзор обнаружил нарушения требований законодательства на теплоходе «Лунная соната» после массового отравления пассажиров судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ведомства в Ленинградской области.
«Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства», — заявили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что у работников пищеблока и ресторанов в медицинских книжках не было сведений о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций. При этом у части работников отсутствовали медкнижки.
Кроме того, на борту были выявлены нарушения условий хранения пищи и несоблюдение правил товарного соседства.
По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления СК России, весь персонал ресторана отстранили от работы. В ведомстве решается вопрос о признании пассажиров потерпевшими.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело после отравления пассажиров теплохода в Ленинградской области.
Также URA.RU сообщало, что детский оздоровительный лагерь в Среднеуральске закрыли практически до конца лета из-за нарушений.