Роспотребнадзор выявил нарушения на теплоходе в Ленинградской области после отравления пассажиров

Роспотребнадзор обнаружил нарушения требований законодательства на теплоходе «Лунная соната» после массового отравления пассажиров судна. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ведомства в Ленинградской области

«Выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства», — заявили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что у работников пищеблока и ресторанов в медицинских книжках не было сведений о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций. При этом у части работников отсутствовали медкнижки.

Кроме того, на борту были выявлены нарушения условий хранения пищи и несоблюдение правил товарного соседства.

По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления СК России, весь персонал ресторана отстранили от работы. В ведомстве решается вопрос о признании пассажиров потерпевшими.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело после отравления пассажиров теплохода в Ленинградской области.