Число пострадавших от отравления на теплоходе в Ленинградской области превысило 150 

Об этом в пятницу сообщается на сайте Северно-Западного транспортного управления СК России.
«Из числа пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная Соната» перенесли вирусное заболевание 151 человек, из которых к настоящему моменту потерпевшими признаны и допрошены 57 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей (в том числе 1 малолетний ребенок)», — говорится в сообщении.
Ранее СК возбудил дело по факту отравления пассажиров теплохода.
Также, по информации URA.RU, ранее в Свердловской области организовали проверку из-за отравления детей в лагере.