Число пострадавших от отравления на теплоходе в Ленинградской области превысило 150

России. Об этом в пятницу сообщается на сайте Северно-Западного транспортного управления СК

«Из числа пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная Соната» перенесли вирусное заболевание 151 человек, из которых к настоящему моменту потерпевшими признаны и допрошены 57 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей (в том числе 1 малолетний ребенок)», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил дело по факту отравления пассажиров теплохода.