Центральной набережной обещают райские сады и пруд с фонтаном

Верхнюю террасу Центральной набережной Волгограда огородили от Музыкального театра до памятника Хользунову и начали рушить старые асфальтированные дорожки.

Реконструкцию планируют завершить до конца года

— В ходе реконструкции уложат новые пешеходные и велодорожки, установят малые архитектурные формы, сделают пруд и сухой фонтан, — сообщили V1.ru в пресс-службе администрации Волгограда. — Перед началом строительных работ рабочие укрепят основание.

Намеченная реконструкция затронет парковые дорожки и включает в себя возведение новых мест развлечения и времяпрепровождения горожан.

— Подрядчик заменит старое тротуарное покрытие на брусчатку, уложит современную поливочную систему и систему освещения, — пояснили в мэрии. — Кроме этого по проекту планируется строительство амфитеатра и сцены. Для юных волгоградцев создадут детскую зону с игровой площадкой и скейтпарком.

Аллеи набережной преобразятся до неузнаваемости

В планах горадминистрации заменить старые деревья на новые.

— Существующий зелёный фонд будет максимально сохранен. Деревья, тяжело перенёсшие суровые зимы с резким перепадом температур и обледенением, агрономы заменят на новые саженцы, адаптированные под местные климатические условия, — заверили в мэрии. — На верхней террасе специалисты высадят свыше 1300 деревьев и кустарников, а также уложат газон на площади 4,4 гектара. Вдоль центральных аллей агрономы посадят разные виды клена, а пешеходных — кустарники, клены, черемуху, кизильник, пузыреплодник, бирючину обыкновенную.

В зоне у пруда обещают высадить черёмуху, можжевельник, лох серебристый, иву, рябину, бузину, дерн, береза, клен, барбарис.

— Посадка растений будет проходить при наступлении благоприятных погодных условий, — пояснили в администрации Волгограда.

В мэрии обещают укрепить грунт

Деньги на грандиозные замыслы проектировщиков придут из столичного бюджета — администрация Волгограда и Волгоградской области подписали трансфертное соглашение с правительством Московской области . На благоустройство Центральной набережной в городе планируют потратить 500 миллионов рублей.

После чемпионата мира на центральной набережной Волгограда продолжилась масштабная реконструкция: рабочие разобрали сцену и входную арку фан-феста, подняли весь старый асфальт и сбили несколько лестничных маршей.

Одновременно бригады строителей продолжают укреплять ротонду.

Впервые за 65 лет рабочие заглянули и под лестницы на Центральной набережной — по словам экспертов, в основании прохудились балки и температурные швы. Окончательный «диагноз» архитекторы поставят после тщательного обследования всех ступеней.