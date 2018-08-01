Центральной набережной обещают райские сады и пруд с фонтаном 

Верхнюю террасу Центральной набережной Волгограда огородили от Музыкального театра до памятника Хользунову и начали рушить старые асфальтированные дорожки.
Реконструкцию планируют завершить до конца года
— В ходе реконструкции уложат новые пешеходные и велодорожки, установят малые архитектурные формы, сделают пруд и сухой фонтан, — сообщили V1.ru в пресс-службе администрации Волгограда. — Перед началом строительных работ рабочие укрепят основание.
Намеченная реконструкция затронет парковые дорожки и включает в себя возведение новых мест развлечения и времяпрепровождения горожан.
— Подрядчик заменит старое тротуарное покрытие на брусчатку, уложит современную поливочную систему и систему освещения, — пояснили в мэрии. — Кроме этого по проекту планируется строительство амфитеатра и сцены. Для юных волгоградцев создадут детскую зону с игровой площадкой и скейтпарком.
Аллеи набережной преобразятся до неузнаваемости
В планах горадминистрации заменить старые деревья на новые.
— Существующий зелёный фонд будет максимально сохранен. Деревья, тяжело перенёсшие суровые зимы с резким перепадом температур и обледенением, агрономы заменят на новые саженцы, адаптированные под местные климатические условия, — заверили в мэрии. — На верхней террасе специалисты высадят свыше 1300 деревьев и кустарников, а также уложат газон на площади 4,4 гектара. Вдоль центральных аллей агрономы посадят разные виды клена, а пешеходных — кустарники, клены, черемуху, кизильник, пузыреплодник, бирючину обыкновенную.
В зоне у пруда обещают высадить черёмуху, можжевельник, лох серебристый, иву, рябину, бузину, дерн, береза, клен, барбарис.
— Посадка растений будет проходить при наступлении благоприятных погодных условий, — пояснили в администрации Волгограда.
В мэрии обещают укрепить грунт
Деньги на грандиозные замыслы проектировщиков придут из столичного бюджета — администрация Волгограда и Волгоградской области подписали трансфертное соглашение с правительством Московской области. На благоустройство Центральной набережной в городе планируют потратить 500 миллионов рублей.
После чемпионата мира на центральной набережной Волгограда продолжилась масштабная реконструкция: рабочие разобрали сцену и входную арку фан-феста, подняли весь старый асфальт и сбили несколько лестничных маршей.
Одновременно бригады строителей продолжают укреплять ротонду.
Впервые за 65 лет рабочие заглянули и под лестницы на Центральной набережной — по словам экспертов, в основании прохудились балки и температурные швы. Окончательный «диагноз» архитекторы поставят после тщательного обследования всех ступеней.