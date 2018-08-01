Экс-президент Польши Лех Валенса извинился перед братом Леха Качиньского

ВАРШАВА , 1 августа. / ТАСС /. Лауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса попросил прощения у лидера правящей в стране партии «Закон и справедливость» (ЗиС) Ярослава Качиньского . Свое обращение, начинающееся со слов «Брат Качиньский», Валенса опубликовал в Facebook.

"Вскоре я и ты вместе со всем нашим поколением отправимся в вечность. Я бы хотел оставить после себя порядок. Хотел бы примириться с врагами", — написал экс-президент.

"Если я сделал что-то против тебя, то прошу прощения и могу тебе и твоему брату Леху (президенту Леху Качиньскому, погибшему в крушении под Смоленском — прим. ТАСС), светлая ему память, все простить, включая вашу самую большую подлость — провокацию под названием «папки Кищака», — добавил Валенса.

Папки Кищака

Институт национальной памяти Польши в прошлом году представил общественности сборник документов, указывающих на агентурное прошлое Валенсы во времена Польской Народной Республики. Сообщалось, что эти материалы были найдены в доме бывшего главы МВД генерала Чеслава Кищака. В частности, среди них есть дело тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек, в том числе написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное «Лех Валенса „Болек“.

Сам Валенса неоднократно заявлял, что „папка Болека“ — это фальшивка, изготовленная коммунистическими властями, чтобы скомпрометировать его в период роста популярности известного профсоюза „Солидарность“. Как утверждает Валенса, он не ожидал, что эти материалы будут использованы против него в свободной Польше. По его мнению, „это политическое предательство и криминал“. „Вы ответите за это в свободной и демократической Польше“, — говорил политик, обращаясь к своим оппонентам, лидером которых он считает стоящего сейчас у власти Качиньского.

Дело в суде

С марта текущего года Окружной суд в польском городе Гданьск рассматривает дело по иску Качиньского против Валенсы. Дело было заведено после слов экс-президента о том, что Качиньский несет ответственность за авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб его брат-близнец, президент Польши Лех Качиньский . Пока в суде истца и ответчика представляют адвокаты. Качиньский требует от Валенсы извинений и выплаты 30 тыс. злотых ($8,5 тыс.).

В ответ Валенса ранее заявил, что согласен со всем описанным на 15 страницах иска. „Я все подтверждаю и не буду ничего отрицать, — отметил он. — Я считаю, что за смерть под Смоленском отвечает он (Качиньский), потому что он реализовывал свою безумную версию борьбы за власть“.

Крушение под Смоленском

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты решили посадить авиалайнер. Самолет не дотянул несколько метров до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который в условиях психологического давления принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. В докладе польской правительственной комиссии среди причин крушения воздушного судна, помимо снижения до недопустимой высоты, названы также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS. Польские эксперты пришли к выводу, что „причиной происшествия было снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг“.

Ранее в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что за несколько минут до трагедии находившийся на борту самолета президент Лех Качиньский звонил своему брату Ярославу Качиньскому и советовался с ним, садиться под Смоленском или нет.