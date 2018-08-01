Белорусские реконструкторы восстановили бронепоезд времен ВОВ

Под Минском в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» представили бронепоезд Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24». Его восстановили белорусские реконструкторы. С точностью — по сохранившимся чертежам. Броневагоны — с башнями танка Т-34 и пулеметами Максим. На открытой площадке — зенитная пушка и минометы. В реконструкции принимали участие и белорусские железнодорожники. Они нашли паровоз 1933 года выпуска и колесные платформы.

«От ничего до всего этого прошло меньше года. И мы довольны тем, что имеем то место на карте страны, где сошлись поколения многих времен. И каждый может быть здесь, быть причастным к героической истории», — рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов

«Нам удалось создать по чертежам три бронеплощадки, которые действовали во время войны. Сегодня посмотреть на бронепоезд можно в стране только здесь», — отметил директор комплекса Александр Метла.

Чтобы зрителей впечатлить, организаторы показали военно-историческую реконструкцию. Прокатили состав по рельсам. В небо подняли самолеты. А на земле сошлись солдаты Красной армии и Вермахта. После в честь подвига воинов-железнодорожников на бронепоезде открыли памятную табличку.

Эта экспозиция будет постоянной, и увидеть ее смогут все желающие. Кроме того, в комплексе регулярно будут проводить военные реконструкции.

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