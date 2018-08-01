Ещё
Белорусские реконструкторы восстановили бронепоезд времен ВОВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белорусские реконструкторы восстановили бронепоезд времен ВОВ 

Мир24 47 минут назад
Под Минском в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» представили бронепоезд Великой Отечественной войны, передает телеканал «МИР 24». Его восстановили белорусские реконструкторы. С точностью — по сохранившимся чертежам. Броневагоны — с башнями танка Т-34 и пулеметами Максим. На открытой площадке — зенитная пушка и минометы. В реконструкции принимали участие и белорусские железнодорожники. Они нашли паровоз 1933 года выпуска и колесные платформы.
«От ничего до всего этого прошло меньше года. И мы довольны тем, что имеем то место на карте страны, где сошлись поколения многих времен. И каждый может быть здесь, быть причастным к героической истории», — рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.
«Нам удалось создать по чертежам три бронеплощадки, которые действовали во время войны. Сегодня посмотреть на бронепоезд можно в стране только здесь», — отметил директор комплекса Александр Метла.
Чтобы зрителей впечатлить, организаторы показали военно-историческую реконструкцию. Прокатили состав по рельсам. В небо подняли самолеты. А на земле сошлись солдаты Красной армии и Вермахта. После в честь подвига воинов-железнодорожников на бронепоезде открыли памятную табличку.
Эта экспозиция будет постоянной, и увидеть ее смогут все желающие. Кроме того, в комплексе регулярно будут проводить военные реконструкции.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Тимати оштрафовали на 20 тыс. рублей за концерт на крыше машины В Новосибирске скончался известный медиаменеджер Яков Лондон В Мексике нашли бортовые самописцы упавшего Embraer 190
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью578
Лукашенко впервые высказался об инсульте46
Борисову избил известный российский певец71
Захарова сделала неожиданное признание200
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ96
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение