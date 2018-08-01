Посетители отделения социальной службы в Соколиной горе прослушали лекцию по психологии

Психолог Московской службы психологической помощи населению Варвара Чернецова выступила с лекцией «Старшее поколение в семье» для посетителей дневного отделения филиала «Соколиная гора» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники».

Пенсионеры узнали от ведущей об особенностях восприятия представителей различных поколений другими членами семьи, а также смогли ознакомиться с брошюрами «Психология для жизни», содержащими полезную информацию по означенной теме.

Напомним, что Московская служба психологической помощи населению участвует в решении специфических проблем, характерных для жителей мегаполиса, с 2003 года. В числе проблем — чувство одиночества, которое пожилые люди, проживающие в городе, испытывают гораздо чаще своих сельских сверстников.